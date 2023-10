Gabriel Magalhães se diz tranquilo com novatos nas laterais da Seleção

Com apenas três partidas pela Seleção Brasileira, o zagueiro Gabriel Magalhães será um dos veteranos do setor defensivo na partida contra o Uruguai, terça-feira (17), em Montevidéu, pelas Eliminatórias. Afinal, a retaguarda contará com dois laterais que disputarão o primeiro jogo como titular da equipe Canarinho.

Yan Couto será o dono da lateral direita, enquanto Carlos Augusto tende a ser confirmado na esquerda. Mas isso em nada preocupa o defensor do Arsenal, autor do gol no empate diante da Venezuela, na rodada passada.

“O mais importante é nos comunicarmos dentro de campo, independentemente de quem vai jogar. Sabemos da qualidade de cada jogador. Havendo comunicação, atentos, isso não vai ser dificuldade para nós”, tranquilizou Magalhães, em entrevista após o treino deste domingo, na capital uruguaia.

Em relação ao posicionamento na defesa, o zagueiro citou semelhanças entre os trabalhos de Fernando Diniz e Mikel Arteta, seu técnico na Inglaterra.

“Hoje em dia o futebol pede muito isso, ter a posse, sair jogando. Tem coisas similares, sim, com o trabalho do Arsenal. Algumas coisas diferentes também. Estamos aprendendo ao máximo, uma pessoa espetacular que está aqui para ajudar todo mundo”, afirmou.

Gabriel Magalhães comentou, ainda, sobre a ausência de Cavani e Suárez no jogo diante do Brasil.

“Sabemos da qualidade deles. Jogaram em nível muito alto. Mas temos que estar preparados para o que vem pela frente. Estou no Arsenal, sempre enfrento grandes jogadores. Não é problema algum. Joguei contra o Núnez, sabemos da qualidade dele. Sabemos que será um jogo difícil, mas estaremos preparados”, destacou o defensor.

Outro tópicos da entrevista de Gabriel Magalhães”

Darwin Núnez

“Sabemos da qualidade da equipe do Uruguai, vamos com foco total para um jogo difícil. Tem jogadores de muita qualidade, nós também. Pensamos que podemos conseguir os três pontos”.

Início de temporada pelo Arsenal

“Tudo é no tempo de Deus. Com certeza ano passado perdemos um título, ficamos muito tristes. Começamos bem novamente essa temporada, ganhando um título já. Estou muito feliz pelo meu primeiro gol pela seleção, é um sonho para mim e toda a família. Estou feliz com tudo que estou vivendo”.

O que não repetir frente ao Uruguai

“Sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Dos três jogos, com certeza o mais difícil. Estamos nos preparando bem. O jogo da Venezuela passou, temos que focar no agora, ver o que temos a melhorar, o que o professor tem a passar para não cometermos os mesmos erros da partida passada e com certeza ir com tudo para conquistar os três pontos”

Sonho em defender a Seleção e primeiro gol

“Comentei com a minha família após o jogo e não estava acreditando ainda. Gol pelo meu país, com toda a torcida, ver a felicidade da família e amigos. É muito gratificante. Era um sonho vestir essa camisa, agora jogando, muito feliz com o primeiro gol”.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.