Palmeiras volta a vencer Corinthians e vai à final do Brasileirão Sub-17

O Palmeiras voltou a vencer o Corinthians e está na decisão do Campeonato Brasileiro Sub-17. Na noite deste domingo (15), o Verdão derrotou por 2 a 1 o rival na Arena Barueri e vai em busca do bicampeonato. Com gols de Estevão e Luighi, as Crias da Academia fizeram 5 a 3 no agregado. Gui Negão anotou para o Timão.

Apesar da classificação, a equipe alviverde pode ter uma baixa para a final. Isso porque o meio-campista Figueiredo, convocado para a Copa do Mundo da categoria, deixou o campo chorando e com suspeita de lesão grave no joelho direito. O camisa 5, aliás, já havia ficado ausente dos gramados por nove meses em razão de um problema no local.

O jogo

O Corinthians, em desvantagem no duelo, tomou a iniciativa e assustou em chute de Beto. Aos poucos, os palmeirenses passaram a dominar as ações até que viram Figueiredo se lesionar. Mas o problema não abateu a equipe alviverde, abriu o placar em pênalti bem cobrado por Estevão, após Luighi sofrer falta na área.

Pressionado, o técnico Guilherme Dalla Dea promoveu mexidas no Corinthians. Assim, os alvinegros criaram boas chances, e Yuske quase empatou. Quando Gui Negão teve a oportunidade, aos 15, balançou a rede. Entretanto, o Palmeiras não se abateu e voltou a controlar a partida. Luighi definiu o resultado pouco depois da reação adversária. Cinco minutos depois, o centroavante completou cruzamento de Ramon e deu números finais ao placar.

