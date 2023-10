Vitória bate Guarani no Barradão e amplia frente na liderança da Série B

O Vitória conseguiu um grande resultado diante do Guarani em duelo direto pelo acesso. Pela 32ª rodada da Série B, o Rubro-Negro fez 2 a 0 na noite deste domingo (15), no Barradão, em Salvador. Léo Gamalho abriu o placar ainda na primeira etapa, e Wagner Leonardo deu números finais no segundo tempo.

Com o resultado, o Leão chega a 61 pontos e abre cinco de frente para o Atlético-GO, que dorme na segunda posição. Sport e Juventude, com 55 e 54, respectivamente, jogam nesta segunda-feira e um deles assumirá a vice-liderança. Já o Bugre cai para a quinta colocação, com 54 pontos, e não vence há duas rodadas. Veja classificação da Série B As equipes voltam a campo na próxima sexta-feira (20). Enquanto o Vitória visita o Sampaio Corrêa, no Castelão, em São Luís, às 19h (de Brasília), o Guarani desafia o Mirassol, fora de casa, às 21h30, pela 33ª rodada. O jogo