Mano Menezes desconversa sobre renovações e saídas do Corinthians

O Corinthians sabe que terá de reformular o elenco para a próxima temporada. Afinal, são nove jogadores com contratos próximos do encerramento. Contudo, Mano Menezes não pensa em renovações e saídas neste momento. O treinador quer focar na reta final da temporada e tenta fechar o Brasileirão com uma campanha digna do clube.

“Não tratamos assunto algum sobre isso. Não pedi interrupção, continuidade, não pedi nada de negociação com jogador. Além disso, não é o momento de fazer isso. O Corinthians está no Campeonato Brasileiro e tem uma reta final difícil. É disso que temos que cuidar neste momento: fazer o melhor encerramento possível no campeonato”, disse o comandante, em entrevista ao site oficial do clube.

“Não adianta ficar pensando na frente com algo que nem sabe o que vai acontecer. Vamos pensar no hoje, fazer bem feito, e tenho certeza absoluta de que o hoje bem feito vai interferir nas decisões que teremos no futuro. O resto é especulação”, acrescentou.

Momento do Corinthians

Portanto, Mano Menezes discutirá tais situações contratuais depois do Brasileirão. Ele chegou ao clube nas últimas semanas para iniciar um novo trabalho e encontrar um rumo para o elenco. O Corinthians vive uma situação delicada na temporada e vive jejum de quatro jogos sem vencer no Brasileirão.

Apesar da situação envolvendo a reformulação do elenco não ser prioridade no momento, nomes importantes devem sair do clube em 2024. Afinal, Bruno Méndez, Gil, Fábio Santos, Maycon (por empréstimo), Cantillo, Paulinho, Giuliano, Renato Augusto e Ruan Oliveira estão com contrato perto do fim.

O Corinthians entra em campo na próxima quinta-feira (19), às 21h30, no Maracanã, pelo Brasileirão. O Timão está no 14° lugar do campeonato, com 31 pontos.

