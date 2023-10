Atlético se aproxima de marca expressiva no Brasileirão

O Atlético está perto de alcançar uma marca expressiva no Campeonato Brasileiro. Afinal, o time mineiro ocupa o posto de terceiro melhor visitante da competição, atrás somente de Botafogo e Flamengo. No entanto, este cenário pode ser alterado na próxima rodada.

O Galo conquistou cinco vitórias, quatro empates e apenas quatro derrotas como visitante até o momento. Portanto, o técnico Luiz Felipe Scolari vem conseguindo montar um time consistente e sólido quando desafio seus adversários fora de casa. O time está na nona colocação, com 40 pontos.

Palmeiras e Atlético se enfrentam na próxima quinta-feira (19), às 19h, no Allianz Parque, pela 27ª rodada do Brasileirão. Em caso de vitória, os alvinegros podem se tornar os melhores visitantes do campeonato.

Mas não será uma tarefa tão simples. Afinal, dependem de tropeços de Botafogo e Flamengo, que também jogam como visitantes na rodada que sucede a Data-Fifa.

O Flamengo é o melhor mandante do Brasileirão com 22 pontos, seguido pelo Botafogo, com 21. O Galo aparece em seguida, com 19 somados.

