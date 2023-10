Palmeiras x Atlético-MG: saiba como comprar ingressos

A venda de ingressos para partida entre Palmeiras e Atlético-MG inicia na manhã desta segunda-feira (16). Afinal, as equipes se enfrentam na próxima quinta, às 19h, no Allianz Parque, pela 19ª rodada do Brasileirão.

Assim, o clube divulgou as principais informações sobre a venda de ingressos. Os sócios têm prioridade e desconto na compra. Os valores variam entre R$ 27,50 e R$ 200. O sistema de reconhecimento facial ficará disponível para todos os setores.

Palmeiras x Atlético-MG

SÓCIO-TORCEDOR AVANTI

1. Cadastro ou login no site www.ingressospalmeiras.com.br

Os dados fornecidos pelo torcedor, que devem estar iguais aos do documento pessoal, serão validados junto à Receita Federal. Em caso de dado inválido, cadastro de menor de idade ou inclusão de um dependente, é preciso entrar em contato com a Central de Atendimento do Programa Avanti por meio do formulário disponível no site www.palmeiras.com.br/atendimento-avanti

2. Adesão a um dos planos do Programa Avanti

3. Acesso à pré-venda Avanti

Máximo de 1 assento por sócio

4. Pagamento (Débito, Crédito ou PIX)

5. Acesso ao estádio

O acesso ao Allianz Parque acontecerá somente por meio do sistema de reconhecimento facial

Atenção: os cancelamentos só podem ser realizados se solicitados em até 7 dias corridos após a compra feita de forma virtual, desde que este prazo também não exceda 2 horas antes do início da partida.

TORCEDOR COMUM

1. Cadastro ou login no site www.ingressospalmeiras.com.br

Os dados fornecidos pelo torcedor, que devem estar iguais aos do documento pessoal, serão validados junto à Receita Federal. Em caso de dado inválido ou cadastro de menor de idade, é preciso entrar em contato com a Central de Atendimento do Programa Avanti por meio do formulário disponível no site www.palmeiras.com.br/atendimento-avanti

2. Seleção do assento desejado

3. Pagamento (Débito, Crédito ou PIX)

4. Acesso ao estádio

O acesso ao Allianz Parque acontecerá somente por meio do sistema de reconhecimento facial

Atenção: os cancelamentos só podem ocorrer se solicitados em até 7 dias corridos após a compra feita de forma virtual, desde que este prazo também não exceda 2 horas antes do início da partida.

CADEIRAS CATIVAS

1. Ativação de cadastro ou login no site www.ingressospalmeiras.com.br

Os dados fornecidos pelo torcedor, que devem estar iguais aos do documento pessoal, serão validados junto à Receita Federal. Em caso de dado inválido ou cadastro de menor de idade, é preciso entrar em contato com a Central de Atendimento do Programa Avanti por meio do formulário disponível no site www.palmeiras.com.br/atendimento-avanti

2. Acesso ao banco de ingressos e seleção do(s) assento(s) desejado(s)

O torcedor deverá personalizar todos os ingressos que deseje adquirir. Para personalizar ingressos adicionais será necessário que os demais torcedores também possuam cadastro em sistema

3. Pagamento (Débito, Crédito ou PIX)

4. Acesso ao estádio

O acesso do proprietário de cadeira cativa acontecerá somente por meio do sistema de reconhecimento facial



CAMAROTES

1. Envio de Link Secreto para equipe Allianz Parque

Todas as cadeiras de camarote estarão disponíveis por meio do Link Secreto, exceto os camarotes pertencentes ao Palmeiras

2. Personalização dos ingressos por usuário Allianz Parque

3. Cadastro ou login no site www.ingressospalmeiras.com.br

Ocorrerá o envio de comunicação para os e-mails fornecidos na personalização solicitando que o torcedor complete o seu cadastro para ter acesso ao ingresso

4. Acesso ao estádio

O torcedor deverá acessar o ingresso em sua conta e fazer download de seu e-ticket a partir de três horas antes do jogo

Obs.: Caso algum cessionário deseje adquirir ingressos fora do valor pack, será necessário criar um link dedicado para ele. Allianz Parque deverá comunicar ao Palmeiras

Palmeiras: sistema de fila virtual



Nesta partida, haverá utilização do sistema de fila virtual para a compra de ingressos. A fila virtual é uma maneira segura de comercialização, na qual todos são tratados de forma igual quando realizam o acesso para compra de entradas no novo site www.ingressospalmeiras.com.br.

A partir do momento em que a fila virtual estiver disponível, a senha é o controle do torcedor para aguardar a vez de comprar o ingresso. Quando ocorre a ativação desse mecanismo virtual, apenas as cadeiras realmente disponíveis aparecerão no sistema, não incluindo as que estão em fase de compra ou aprovação de outros torcedores.

O Palmeiras busca uma vitória depois da eliminação da Libertadores. Afinal, os jogadores alvinegros foram derrotados pelo Santos na última rodada do Brasileirão. Os comandados de Abel Ferreira estão na quarta colocação do campeonato, com 44 pontos.

