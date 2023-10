Bósnia x Portugal: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta segunda-feira (16), a Bósnia recebe Portugal pela última rodada das Eliminatórias para a Eurocopa, em partida que pode consagrar os 100% de aproveitamento da equipe lusitana na classificatória. Já garantida na Euro-2024, a equipe das Quinas vai poupar alguns jogadores para o duelo os Bálcãs, enquanto os donos da casa tentam concluir seu trabalho no grupo com vitória, antes do play-off de repescagem. A bola rola às 15h45 (de Brasília), na cidade de Zenica.

Como chega a Bósnia

A Bósnia vem de uma vitória sobre Liechtenstein, mas precisa de um milagre para estar na Euro. Como já não pode ficar com uma das duas vagas diretas, poderá ter que passar por um play-off, que conta com 12 times, mas que considera a participação de cada equipe na última Liga das Nações. Ainda assim, os bósnios, comandados por Savo Milosevic, tentam ‘cometer o crime’ e vencer Portugal, que sequer perdeu pontos nestas Eliminatórias. A principal baixa do time é o zagueiro Kovacevic, lesionado, assim como o meia Krunic.

Como chega Portugal

Navegando em mares tranquilos, Portugal encara a Bósnia meramente para cumprimento de tabela. Assim, muitos jogadores devem ser poupados, como Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva, o que deve dar ao time de Roberto Martinez uma cara de ‘mistão’. Após a vitória sobre a Eslováquia, o time deve contar com mudanças, como as entradas de Semedo no lugar de Cancelo, na lateral direita, assim como Inácio, em vaga de António Silva, na zaga. No meio, Ruben Neves substitui Palhinha.

BÓSNIA x PORTUGAL

8ª rodada do Grupo J das Eliminatórias da Eurocopa-2024

Data e horário: 16/10/2023 às 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio Bilino Polje, em Zenica (Bósnia)

BÓSNIA: Sehic; Dedic, Barisic, Hadzikadunic e Kolasinac; Pjanic, Cimirot, Stevanovic, Rahmanovic e Demirovic; Dzeko. Técnico: Savo Milosevic.

PORTUGAL: Diogo Costa; Semedo, Inácio, Ruben Dias e Dalot; Vitinha, Ruben Neves e Bruno Fernandes; João Félix, Gonçalo Ramos e Diogo Jota. Técnico: Roberto Martinez.

Árbitro: Halil Umut Meler (Turquia)

Assistentes: Mustafa Emre Eyisoy (Turquia) e Kerem Ersoy (Turquia)

VAR: Alper Ulusoy (Turquia)

