Inter bate Colo-Colo e pega Corinthians na semifinal da Libertadores Feminina

O Internacional é mais brasileiro na semifinal da Libertadores Feminina. Na noite deste domingo (15), a equipe venceu por 4 a 2 sobre o Colo-Colo em Cali, na Colômbia. Assim, as Gurias Coloradas serão as adversárias do Corinthians em busca da vaga na decisão. O duelo será na próxima quarta-feira.

Priscila (três vezes) e Isa Haas anotaram para as gaúchas, com Bogarín e Viso descontando para as chilenas no Estádio Pascual Guerrero.

Palmeiras e Atlético Nacional-COL se enfrentam na primeira semifinal do torneio, terça-feira. Já Inter e Corinthians medirão forças na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília).

O jogo

O Inter foi para cima logo no começo e levou perigo em arremates de Letícia Monteiro e Priscila. Mas a goleira Torrero fez boas defesas. As brasileiras, sob o comando de Belén Aquino, mantiveram um bom ritmo e abriram vantagem após contragolpes fulminantes. A uruguaia fez o cruzamento em duas jogadas para os gols de Priscila. As chilenas também mostraram qualidade e descontaram na reta final com uma bomba de Bogarín, em rebote de cobrança de falta.

O panorama não mudou na segunda etapa, mas as Gurias Coloradas conseguiram ampliar o placar e ganhar tranquilidade quando Isa Haas desviou cobrança de falta de Djeni. Djeni ainda acertou duas vezes a trave em meio à pressão brasileira. O quarto gol veio dos pés de Belén, que deixou várias adversárias para trás e deu assistência para Priscila anotar o terceiro dela no jogo. Já nos acréscimos, Viso marcou o segundo das chilenas. Mas já era tarde.

