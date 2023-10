Grécia x Holanda: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta segunda-feira (16), Grécia e Holanda fazem um duelo decisivo pela classificação à Eurocopa-2024. À frente no grupo, os gregos podem encaminhar sua vaga direta, caso vençam os holandeses, que precisam do triunfo para não depender do play-off de repescagem. A partida acontece no Estádio de Hagia Sophia, em Atenas, a partir das 15h45 (de Brasília).

Como chega a Grécia

Para receber a Holanda, a Grécia não deve ter grandes surpresas em relação ao time que bateu a Irlanda. Assim, os comandados de Gustavo Poyet devem ter a mesma escalação, sobretudo pela manutenção do centroavante Giakoumakis, autor de um dos gols na vitória passada, por 2 a 0. A equipe grega tem o segundo melhor ataque de seu grupo, atrás apenas da França, dona de 13 gols: a Grécia tem 12. Entretanto, os gauleses folgam nesta rodada e os helênicos podem tomar a dianteira no quesito.

Como chega a Holanda

Por outro lado, os holandeses tiveram uma derrota para a França, no meio de semana, precisando agora dar uma resposta para não perderem contato com os adversários desta segunda. As mudanças ficam com Malen, no lugar de um lesionado Weghorst, mas também a entrada de Bergwijn no ataque, com a saída do meio-campista De Roon. Dessa forma, o time muda seu esquema e a tendência é que atue com três zagueiros e três atacantes, num 3-4-3. Portanto, bem à moda de Ronald Koeman, que era líbero da Laranja Mecânica nos tempos de jogador, que sempre alinhava com esta formação.

GRÉCIA x HOLANDA

8ª rodada do Grupo B das Eliminatórias da Eurocopa-2024

Data e horário: 16/10/2023, às 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio Hagia Sophia, em Atenas (Grécia)

GRÉCIA: Vlachodimos; Rota, Retsos, Mavropanos e Tsimikas; Bakasetas, Kourbelis e Mantalos; Masouras, Giakoumakis e Pelkas. Técnico: Gustavo Poyet.

HOLANDA: Verbruggen; Geertruida, Van Dijk e Aké; Dumfries, Reijnders, Veerman e Hartman; Simons, Malen e Bergwijn. Técnico: Ronald Koeman.

Árbitro: Alejandro Hernández (Espanha)

Assistentes: José Naranjo (Espanha) e Diego Sánchez Rojo (Espanha)

VAR: Juan Martínez Munuera (Espanha)

