Brasileirão Sub-17: São Paulo empata com Flamengo e pega Palmeiras na final

O São Paulo confirmou presença na decisão do Campeonato Brasileiro Sub-17 ao empatar em 2 a 2 com o Flamengo na noite deste domingo (15), no Morumbi. William Gomes anotou para os donos da casa, com Vitor Torezan (contra) e Lucyan anotando para os cariocas. No jogo de ida da semifinal, os paulistas venceram por 3 a 1.

Na luta pelo título, o adversário do Tricolor será o rival Palmeiras em confronto previsto para o dia 22, porém ainda sem horário definido. Contudo, o mando será do time alviverde, que eliminou o Corinthians na outra semifinal e alcançou a melhor campanha na competição.

O jogo

O São Paulo não descansou na vantagem construída no primeiro jogo e pressionou o adversário. Nesse cenário, abriu o placar aos seis minutos com William Gomes aproveitando rebote de arremate de Henrique. O camisa 11 saiu de frente para a meta carioca após girar e dar um toque por entre as pernas do zagueiro.

O Flamengo deixou tudo igual em um gol contra de Vitor Torezan, que subiu para cortar cobrança de falta na área e mandou em direção à própria rede. Mas o episódio não diminuiu o ritmo do Tricolor, que voltou a mandar no placar. Aos 30 minutos, Henrique deu passe para William Gomes, de novo, concluir para o gol sem chances para o goleiro.

No retorno do intervalo, o Rubro-Negro mostrou que não facilitaria para os anfitriões. Lorran invadiu a área e serviu Lucyan, que deixou tudo igual. O jogo seguiu aberto até o fim, e o São Paulo chegou a carimbar o travessão. Os cariocas também tiveram boas oportunidades, mas não chegaram ao terceiro gol. Assim, a vaga ficou com o Tricolor.

