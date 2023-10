São Paulo tem renovação parada com joia formada no clube

Já pensando na próxima temporada, o São Paulo busca a renovação de contrato de nomes importantes do elenco, cujo vínculo se encerra no fim do ano. O lateral-direito Rafinha, por exemplo, já tem conversas encaminhadas para ampliar o compromisso com o clube. Contudo, outro nome bem avaliado para o futuro, com uma situação diferente, é Matheus Belém, jovem revelado nas categorias de base do clube.

O defensor tem vínculo com o Tricolor até 26 de janeiro de 2024. Desde 26 de julho, o jogador pode assinar com outro clube para o ano que vem. Desta forma, deixaria o São Paulo sem deixar nenhuma compensação financeira. A diretoria já havia iniciado as conversas para renovar com o zagueiro, mas as negociações emperraram.

No momento, o São Paulo considera a renovação com Belém cada vez mais difícil, mas deve tentar estender o vínculo do zagueiro até o último dia de seu contrato. O defensor chegou a receber sondagens de outros clubes, mas decidiu dar preferência para as ofertas do Tricolor Paulista.

Neste ano, Belém variou entre períodos no profissional e nas categorias de base. A estreia veio com elogios no empate sem gols com o Red Bull Bragantino, em julho. Contudo, o que atrapalha a ascensão do jovem é a concorrência no setor.

Atualmente, o São Paulo conta com Beraldo e Arboleda como titulares, com Diego Costa e Alan Franco como reservas imediatos. Além disso, o técnico Dorival Júnior ganhou o retorno de Ferraresi, que deve ganhar mais minutos. Assim, Belém não descarta deixar o clube para ter oportunidades.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.