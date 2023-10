Com volta de Suárez, Grêmio treina no CT, de olho no Athletico-PR

O Grêmio segue a rotina de treinamentos de olho na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Athletico-PR, na quarta-feira (18), às 19h. O Tricolor gaúcho atuará mais uma vez na Arena, com a promessa de bom público, mas ainda possui indefinições no time titular. A boa notícia, no entanto, fica por conta de Suárez, que voltou de viagem à Espanha, onde acelerou burocracia para retirar a cidadania daquele país. Assim, apesar de desfalcar algumas atividades recentes, o camisa 9 começará a partida.

Por outro lado, dúvidas pairam na cabeça do técnico Renato Gaúcho. Afinal, Felipe Carballo continua com dores no púbis e, portanto, não tem presença confirmada na formação principal. O mesmo acontece com Villasanti, a serviço no momento da seleção do Paraguai, nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Há a possibilidade de o volante não conseguir chegar a tempo no Rio Grande do Sul para ficar à disposição. Por isso, a improvisação de Nathan, atuando mais recuado, é um das alternativas da comissão.

A última incógnita na equipe está no setor ofensivo. João Pedro Galvão é titular, porém, ainda apresenta desconforto muscular, podendo ser ausência no próximo confronto da Série A. As opções que largam na frente para ocupar a sua vaga, em caso de necessidade, são Ferreirinha e Everton. Esse último, por sinal, até abriu mão da folga durante a Data-Fifa para realizar trabalhos físicos no CT Luiz Carvalho, assim como o meia Luan.

