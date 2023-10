Candidatos à presidência do Corinthians defendem permanência de Mano

O técnico Mano Menezes mal chegou no Corinthians e já tem seu futuro discutido dentro do clube. Não por conta de seu trabalho, mas, sim, pela eleição presidencial que vai acontecer no Timão, no próximo mês. Contudo, os candidatos no pleito, André Negão e Augusto Melo, mostraram confiança no treinador.

Em entrevista ao programa “Mesa Redonda”, da TV Gazeta, falaram da permanência do treinador, que tem contrato até o final de 2025. Ainda assim, uma troca na presidência poderia acarretar também em uma mudança de rumos. André Negão é o mais empolgado com Mano Menezes. Para ele, o técnico tem condições de mudar o patamar do Corinthians nos próximos anos.

“O Mano Menezes é um treinador que já passou pelo Corinthians, teve uma passagem vitoriosa e merece todo respeito. O contrato que foi feito é até 2025. A gente tem certeza que nesse momento o Mano vai fazer um bom trabalho. Vou apoiar, dar todo o aparato necessário para que ele desenvolva um bom trabalho”, disse, André Negão.

Por outro lado, Augusto Melo, menos enfático, revelou que pretende se reunir com o técnico para definir um planejamento. Além disso, desmentiu um boato sobre uma ”inimizade” com Mano Menezes.

“Usaram um corte da minha palavra dizendo que eu não trabalharia com o Mano. Ao contrário, o Mano tem história no Corinthians, é um excelente treinador, sabe montar times. O que eu quis dizer na época foi que nós tínhamos um planejamento para três anos, coisa que nessa gestão nunca existiu, e dentro desses três anos nós não pensaríamos no Mano”, iniciou. “Analisaremos ele com certeza, sentaremos, mostraremos para ele o projeto, nos encaixaremos, e daí pra frente sim faremos um grande campeonato”.

Mano Menezes ainda busca primeira vitória no Corinthians em 2023

O treinador chegou no Parque São Jorge a pouco tempo, mas ainda não conseguiu uma vitória em sua terceira passagem no Timão. Em sequência, o técnico perdeu para o São Paulo, foi eliminado para o Fortaleza na Sul-Americana e, mais recentemente, empatou com o Flamengo, jogando em casa.

Contudo, mesmo com resultados ruins, o treinador segue com prestígio. Seu trabalho vem sendo elogiado pelos jogadores e ele deve permanecer em 2024, independente do novo presidente do clube.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.