Santos pode alcançar sequência que não acontece há quatro anos

O Santos segue sua preparação para o duelo contra o Bragantino, nesta quinta-feira (19), às 20h, na Vila Belmiro, pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro. Embalado após vencer três jogos seguidos, o Peixe pode encerrar um jejum que não acontece há quatro anos. Afinal, o Alvinegro Praiano pode engatar seu quarto triunfo consecutivo. Algo que não acontece desde 2019.

A última vez que o Santos conseguiu quatro triunfos seguidos foi também pelo Brasileirão de 2019, da 29ª à 32ª rodada. Na ocasião, o Peixe venceu Bahia (1 a 0) e Botafogo (4 a 1), na Vila Belmiro, Avaí (2 a 1), na Ressacada, e Goiás (3 a 0), no Serra Dourada. A sequência foi quebrada após o Alvinegro Praiano empatar com o São Paulo em 1 a 1, na Vila. Aliás, vale lembrar que naquele ano, o clube ficou com o vice-campeonato do torneio de pontos corridos.

Já na atual temporada, o Santos chega para o duelo contra o Bragantino após bater o Bahia (2 a 1), na Fonte Nova, Vasco (4 a 1), na Vila, e Palmeiras (2 a 1), em Barueri. Contudo, mesmo com a sequência impressionante, o Peixe segue pressionado no Campeonato Brasileiro.

Afinal, o Alvinegro Praiano está na 14° posição, com 30 pontos, mas apenas a três de distância do Vasco, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Assim, o Peixe tenta manter seu embalo para afastar, de vez, qualquer possibilidade de um descenso inédito na competição.

