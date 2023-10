Palmeiras está próximo de fechar com volante argentino para 2024

O Palmeiras tem conversas encaminhadas para contratar o volante Moreno, do Racing, da Argentina. O negócio ainda deve passar por detalhes burocráticos e exames do jogador, mas os dois clubes já consideram a transferência como certa. O atleta deve ser o primeiro reforço do Verdão para 2024.

Esta não é a primeira vez que o Palmeiras tenta contratar Moreno. Atrás de um volante desde a saída de Danilo, para o Nottingham Forest, o Verdão tentou acertar a chegada do argentino até o último dia da janela de transferência do meio do ano.

A diretoria do Racing almejava receber 10 milhões de dólares (R$ 47,3 milhões), com nove milhões de dólares (R$ 42,5 milhões) fixos, e bônus de 1 milhão de dólares (R$ 4,7 milhões). O Verdão, porém, não aceitou pagar esta quantia e preferiu desistir da negociação naquele momento.

“O Palmeiras trabalhou muito para acontecer a negociação, mas não conseguimos equilibrar os números. Temos uma responsabilidade muito grande com todas as nossas obrigações. Não podemos errar nas tomadas de decisões”, afirmou o diretor de futebol Anderson Barros, na época.

Os valores ainda não foram revelados, mas entende-se que os argentinos agora topam uma composição para que o valor seja mais baixo. Estima-se que a negociação, desta vez, gire em torno de R$ 35 milhões. No meio do ano, o volante demonstrou interesse de defender o Palmeiras, mas viu o Racing fazer jogo duro e não liberá-lo.

Além de Aníbal Moreno, o Verdão também busca um atacante de velocidade. O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, é o principal alvo do clube.

