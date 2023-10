Emerson Sheik elogia chegada de Tite ao Flamengo: ‘Casamento perfeito’

Depois da Data Fifa, a era Tite do Flamengo, enfim, vai começar com a estreia diante do Cruzeiro, às 19h (de Brasília), dia 19, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Um velho conhecido do treinador, Emerson Sheik, elogiou a chegada do ex-treinador do Corinthians e da Seleção Brasileira e afirmou ser um “casamento perfeito”. Além disso, o ex-atacante disse que o gaúcho é o ‘melhor treinador, hoje, do Brasil’ e que fará o elenco rubro-negro voltar ao eixo.

“É o casamento perfeito. Tite deu uma relaxada com a seleção brasileira, descansou com a família, viajou e tomou a caipirinha dele. Agora volta ao trabalho, relax. E no Flamengo nada deu certo além do Dorival. O Tite chega para resolver o problema, recuperar jogadores, fazer o Flamengo jogar futebol que o Brasil espera de um clube que investiu e gosta tanto com esses jogadores”, afirmou Sheik, em entrevista ao programa ‘Domingol com Benja’.

Vale lembrar que o atacante trabalhou com Tite em 2012, ano perfeito para o Corinthians. Na ocasião, o clube paulista ergueu as taças da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes. Na decisão da competição continental, aliás, Sheik estufou a rede em duas oportunidades, sobre o Boca Juniors, e entrou de vez no hall dos grandes ídolos do Timão.

Após folgar no último domingo, o elenco do Flamengo volta às atividades na tarde desta segunda-feira (16). Por outro lado, o treinador será oficialmente apresentado no Ninho do Urubu às 14h30 (de Brasília) e conversará com os jornalistas.

