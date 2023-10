Santos corre grande risco de ficar fora da Copa do Brasil de 2024

O Santos corre um grande risco de ficar de fora da Copa do Brasil em 2024. Com a mudança no regulamento da competição para o próximo ano e a distribuição de vagas por federações estaduais, o Peixe tem grandes chances de ficar fora, algo que acarretaria em um grande prejuízo esportivo e financeiro dentro do clube.

Antes, os times classificados para a Copa do Brasil obtinham vaga através do ranking da CBF. Contudo, buscando dar mais importância para as federações, a instituição distribuiu vagas de acordo com o desempenho dos times nos campeonatos estaduais. No Paulistão, os cinco melhores colocados garantem a vaga, enquanto a última vaga fica com o campeão da Copa Paulista. Por sua vez, o Alvinegro Praiano terminou em 11° na competição.

Assim, a única forma do Santos disputar a Copa do Brasil no ano que vem é se conseguir se classificar para a próxima edição da Libertadores. Portanto, o Peixe precisaria terminar no mínimo em nono lugar no Campeonato Brasileiro deste ano. Atualmente, o clube está em 14º lugar, a dez pontos do nono colocado, que é o Atlético-MG.

Em entrevista há alguns meses atrás, o presidente do Peixe, Andres Rueda, afirmou que o clube não ficaria fora da Copa do Brasil, alegando que acreditava em um convite. No entanto, isto não deve acontecer.

Caso não jogue a competição, o Santos deixará de arrecadar um valor considerável. Neste ano, por ter avançado até as oitavas de final, o clube faturou em torno de R$ 8,5 milhões em premiações somando todas as fases. A equipe acabou eliminada pelo Bahia.

