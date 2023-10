Neto se desculpa por fala polêmica com Neymar: ‘Me excedi’

O apresentador da TV Bandeirantes Neto usou seu espaço no programa “Apito Final”, no domingo (15), para se desculpar com o atacante da Seleção Brasileira e do Al-Hilal Neymar.

O ex-atleta disse que ficou irritado, no entanto, ressaltou que qualquer atitude violenta não é aceitável.

“Não deve haver nenhum tipo de violência. E vou deixar bem claro, se eu fiquei bravo, me excedi, está tudo certo, desculpa para todo mundo. A gente toca a vida. Violência não é legal, ainda mais do jeito que está o mundo hoje”, comentou.

Inicialmente, Neto comentou no programa “Os Donos da Bola” sobre o torcedor que jogou um balde de pipoca em Neymar. O ex-atleta disse que tinha jogar cocô.

“Olha, é um absurdo você jogar um saco de pipoca. Meu irmão, tem que mijar. Todo mundo mijar na cabeça deles todos. Fazer o cocô e jogar”, disse após o empate entre Brasil e Venezuela, na última quinta-feira.

Neymar, aliás, respondeu ao comentário de Neto e chamou o apresentador da Bandeirantes de “babaca” e “fanfarrão”.

Aliás, no sábado, o narrador José Carlos Araújo (Garotinho) disse que Neymar xingou o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues. Neto, afinal, também falou sobre esse assunto no “Apito Final”.

“Não tem direito de xingar presidente, escolher onde vai jogar, não tem direito de nada. Eu fui jogador durante 18 anos, a gente não tem direito de nada. Hoje eu acho que os jogadores têm mais condições educacionais. A educação vem de todos os lugares”, finalizou.