David tem futuro incerto no São Paulo e já recebe sondagens

Um dos grandes objetivos do São Paulo para a próxima temporada, é manter a maioria do seu plantel. O Tricolor deseja dar uma oportunidade ao elenco campeão da Copa do Brasil para as competições do ano que vem. Contudo, alguns jogadores podem estar com os dias contados no clube. Como é o caso do atacante David.

O técnico Dorival Júnior gostaria de seguir contando com o atacante em 2024, porém, seu contrato por empréstimo com o São Paulo acaba no fim de 2023. O Internacional, dono dos direitos econômicos do jogador, não deve aceitar estender o período do jogador no Morumbi. Aliás, o Colorado deseja vender o atleta em definitivo.

Ciente de que o São Paulo conta com uma grande quantia nos cofres devido à premiação da Copa do Brasil, o Inter pretende fazer jogo duro. Com o título, o Tricolor recebeu R$ 88,7 milhões da CBF. A quantia deve ficar para sanar dívidas e contratações pontuais. Aliás, uma quantia desta ”bolada” já está destinada para comprar outro jogador emprestado. Trata-se de Caio Paulista, que pertence ao Fluminense.

Embora agrade Dorival Júnior, David não é um dos titulares do São Paulo e hoje tem um status de coadjuvante no elenco, saindo eventualmente do banco de reservas para contribuir dentro de campo. Por isso, a diretoria não pretende abrir os cofres para mantê-lo em 2024, a não ser que o Internacional aceite uma ampliação do empréstimo. Além disso, o Bahia já observa de perto a situação de perto do atleta, por um pedido de Rogério Ceni.

