Botafogo jogará contra o Grêmio em São Januário

Por conta de um show no Estádio Nilton Santos, o Botafogo não poderá mandar a partida contra o Grêmio, cuja data prevista é dia 8 de novembro, em sua casa. Assim, o clube chegou a um acordo com o Vasco e receberá a equipe gaúcha em São Januário.

O show em questão é o do grupo mexicano RBD (Rebelde), que se apresentará no estádio carioca no dia 19 de novembro. Dessa forma, a casa do Botafogo já contará com o início da preparação do local para o show na data da partida contra o Grêmio.

Outros shows no Nilton Santos não impedirão jogos do Botafogo

O RBD não será a única atração musical que o Estádio Nilton Santos receberá nas próximas semanas. No dia 28/10, o cantor inglês Roger Waters fará uma apresentação no local. Já no dia 04/11, a banda Red Hot Chili Peppers será a atração. No entanto, esses shows não farão com que o Botafogo não enfrente Cuiabá e Palmeiras no Colosso do Subúrbio.

O Glorioso recebe o Dourado no dia 29/10, ou seja, um dia depois do evento de Roger Waters. Posteriormente, no dia 01/11, o Alvinegro enfrenta o Palmeiras, assim, três dias após o show da banda Red Hot Chili Peppers. Mas, para que jogue em seu terreno, o clube carioca prepara uma logística especial.

Para esses dois jogos, haverá um esquema de montagem e desmontagem rápida das estruturas durante a madrugada. Assim, o time de Lucio Flavio poderá atuar no Estádio Nilton Santos sem problemas, com o apoio do seu torcedor.

Próximos jogos

Mas, antes dos jogos contra Cuiabá, Palmeiras e Grêmio, o Botafogo terá três confrontos. O primeiro será contra o América-MG (18/10), fora de casa. Posteriormente recebe o Athletico no Nilton Santos (21/10). Por fim, vai até o Castelão enfrentar o Fortaleza (24/10).

