Juca Kfouri sobre Neymar: ‘Faz mal para a Seleção em todos os sentidos’

O jornalista Juca Kfouri fez críticas pesadas ao craque da Seleção Brasileira e do Al-Hilal Neymar. As falas ocorreram durante o podcast “Posse de Bola”, nesta segunda-feira (16).

Inicialmente, o comunicador ressaltou que Neymar não faz bem para a Seleção Brasileira.

“Desde o Qatar, e eu apanhei muito por causa disso, eu venho dizendo. Neymar fora da seleção seria uma dádiva, que eu não o convocaria para time Neymar da CBF após a Copa do Mundo. Eu faço uma contabilidade do que o Neymar fez na Seleção Brasileira e chego à conclusão que, embora seja um extraclasse, ele nunca colaborou com a seleção a não ser para ganhar a medalha de ouro olímpica, que a seleção nunca tinha ganhado”, disse o jornalista.

Aliás, Kfouri não parou por aí: o comentarista disse que Neymar não pensa no grupo e atrapalha os planos da Seleção Brasileira.

“Ele não tem culpa de ter se lesionado da Copa aqui no Brasil, mas depois da Copa da Rússia ele virou meme mundial por jogar deitado. E no Qatar, até poderia ter feito o gol da classificação contra a Croácia, num belíssimo gol, mas um gol que ele tentou 20 vezes e continua tentando. Ele é um jogador absolutamente voltado para si mesmo, ele é um individualista e continua a ser. Eu acho que ele faz mal para a Seleção Brasileira em todos os sentidos hoje”, completo.

No sábado, o narrador José Carlos Araújo (Garotinho) disse que Neymar xingou o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues.

