Terrabolistas analisam a Seleção e o que acontece com Neymar

Dois dos assuntos mais quentes do programa Terrabolistas desta segunda-feira (16/10) foram Neymar e a Seleção Brasileira. Desta vez, o programa contou com uma bancada 100% feminina e elas não tiveram papas na língua. Participaram Aline Küller, que foi a âncora, Marcella Azevedo, da ESPN como convidada especial, além da repórter Luana Nunes e a colunista do Terra Fernanda Arantes, ambos do Terra.

Neymar, com seu comportamento no empate em 1 a 1 com a Venezuela, na quinta-feira (12/10), em Cuiabá, pelas Eliminatórias, não passou batido. Afinal, estava pendurado e parecia fazer de tudo para levar amarelo, como lembrou Luana Nunes.

“Acho que todas aqui estão de acordo que ele não queria jogar contra o Uruguai. Acho que o juiz até entendeu isso. Neymar fez de tudo para levar amarelo e não levou. Acabou o jogo e ele foi brigar com um rival. Depois leva pipoca da torcida, xinga e fala vários palavrões”.

Neymar e as mudanças significativas na carreira

Marcella Azevedo crê que as mudanças que Neymar vem passando está influenciando no seu comportamento. Afinal, deixou a França e partiu para jogar no futebol da Arábia Saudita. Além disso, a Seleção passou a ter um técnico como Fernando Diniz, bem diferente do estilo de Tite. Por isso, Marcella imagina que Ney ainda vai seguir numa fase turbulenta por um tempo. E, talvez, na próxima temporada, mude novamente de ares, talvez voltando ao futebol brasileiro. Ela explica esta opinião.

“Na Arábia, o futebol não é competitivo. Além disso, Neymar está longe da familia e vive outra cultura. Assim, imagino que, após o fim desta temporada, buscará novos ares. E o melhor melhor lugar para ele é no Brasil. Competições como a Premier League não dá mais para Neymar. Voltar para o Brasil é uma opção. De preferência para um clube em que a pressão não seja grande”.

Fernanda Arantes também acredita que Neymar passou por mudanças significativas e que isso influencia o seu comportamento. Mas não vê o Camisa 10 da Seleção voltando a jogar no futebol brasileiro no curto prazo.

” Vejo difícil uma eventual volta ao futebol brasileiro. Aqui, Neymar estaria no olho do furacão, redes sociais em cima. Quando se trata de Neymar voltar a jogar no futebol brasileiro, o preço a pagar é bem alto. Ele ainda tem espaço em algumas ligas europeias ou na MLS, nos Estados Unidos.

Terrabolistas analisam Uruguai x Brasil

Mas Neymar não levou amarelo e vai a campo nesta terça-feira. Assim, mais uma vez será o grande astro do Brasil contra o Uruguai, em Montevidéu. Porém, será que o Brasil volta a apresentar um bom futebol? Para as Terrabolistas, a vitória é o objetivo, mas o time tem de melhorar. Aline quer ver como se sairá o Brasil com as mudanças no time titular.

“Este será o nosso grande teste, quero ver como será. Yan Couto e Carlos Augusto começam como titulares das laterais, Richarlison, que não está dando certo, perdeu a posição para Gabriel Jesus no ataque”, lembrou Aline Küller.

Luana também vê como um grande teste para Diniz.

“O Uruguai é um rival forte, com bom ataque e que chuta a gol. O Brasil precisará se organizar e fazer o que não fez contra os venezuelanos se quiser um bom resultado”.

Fernanda Arantes acredita que todos na Seleção sabem que terão pedreira pela frente. E que a chave para o sucesso será não falhar defensivamente. Afinal, no ataque, ainda dá para apostar na qualidade de Neymar, Vini Jr e Rodrygo para O Brasil chegar a gol.

“Nossos defensores que se cuidem. E será ainda mais complicado se não tivermos ajuda na volta da marcação. Contra a Venezuela, tivemos erros defensivos que custaram caro. E o Uruguai é bem mais forte ofensivamente”.

Acompanhe o Terrabolistas

O Terrabolistas é um programa semanal do Terra que rola ao vivo todas as segundas-feiras, às 10h (de Brasília), mas você pode acompanhar quando, onde e como quiser acessando pelo youtube. Para ver a íntegra do programa desta segunda-feira, que também contou com a análise da Libertadores feminina e a supremacia brasileira na competição, é só clicar abaixo.