Apresentado, Tite cita desafio de treinar o Flamengo: ‘Orgulho e responsabilidade’

O Flamengo, enfim, apresentou oficialmente seu novo treinador para a sequência da temporada. Depois de cinco dias de atividades no Ninho do Urubu, Tite conversou com os jornalistas e falou sobre o desafio de comandar o Rubro-Negro. Ao longo das primeiras palavras, o gaúcho relembrou que enfrentou a equipe da Gávea quando ainda era jogador e teve pela frente a melhor geração do clube carioca, que marcou história nos anos 80.

“Por mais programação que tenha daquilo que se deva fazer, sempre as informações captam. Quando eu joguei contra o Flamengo que tinha Adílio, Andrade e Tita. Ainda bem que eu não peguei o Zico, tinha saído para a Itália e Lico. Essa composição era Júnior e Leandro e eu na Portuguesa, na época. O quanto eu corri atrás e passei de sufoco nessa história. Para mostrar a história, grandeza e a alegria que o torcedor tem ao ver sua equipe. Do quanto eu vou estar empenhado para transmitir essa alegria. É um orgulho, desafio e uma responsabilidade muito grande”, disse.

Primeiros dias do comandante

Ao longo da última semana, o treinador conheceu as instalações do Ninho do Urubu e teve reuniões com vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, para discutir sobre melhorias no treinamento e o planejamento com o elenco rubro-negro. O novo comandante também conversou sobre a metodologia que pretende implementar e a programação de treinamentos.

Com status de ex-treinador da seleção brasileira, Tite chega para reorganizar o Flamengo, que saiu dos trilhos em 2023. A demissão de Jorge Sampaoli foi celebrada por torcedores, que enxergavam que o trabalho não rendeu frutos. Ao conhecer funcionários e departamentos, o treinador teve seus primeiros contatos com o elenco durante cinco dias de atividades. Com ele, chegam Cleber Xavier, Matheus Bachi (filho), César Sampaio, o preparador físico Fábio Mahseredjian e o analista Lucas Oliveira para compor a comissão técnica.

Deste grupo, o gaúcho comandou onze jogadores enquanto estava na seleção brasileira: Santos, Rodrigo Caio, Pablo, David Luiz, Filipe Luís, Gerson, Everton Ribeiro, Everton Cebolinha, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. Por fim, se a primeira impressão é a que fica, Marcos Braz e Bruno Spindel são só elogios ao novo técnico rubro-negro.

