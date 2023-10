Ancelotti despista sobre treinar o Brasil: ‘Apenas rumores’

A Seleção Brasileira, comandada por Fernando Diniz, segue sua preparação para o duelo contra o Uruguai. O duelo acontece nesta terça-feira (17), às 21h, em Montevidéu, pela quarta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Contudo, o tema “Carlo Ancelotti” ainda é muito comentado nos bastidores da CBF.

A entidade já teria um acordo para Ancelotti assumir o comando do Brasil quando seu contrato com o Real Madrid se encerrar. Contudo, em entrevista concedida nesta segunda-feira (16), o italiano disse que tudo isso não passa de um rumor.

“É tudo uma questão de rumores, especulações (acordo com a CBF)… Me sinto muito bem no Real Madrid do jeito que as coisas estão. Começamos a nossa temporada de forma excelente e esperamos continuar no mesmo nível”, disse Ancelotti, em entrevista à “Radio1”.

Carlo Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até junho de 2024 e, segundo Ednaldo Rodrigues, mandatário da CBF, aceitou comandar a Seleção Brasileira após o término do vínculo com o clube espanhol. O técnico não pode assinar nenhum contrato até estar a seis meses do fim de seu vínculo com a equipe merengue. No entanto, a entidade segue apostando em um final feliz.

Na semana passada, ao ser homenageado em uma universidade, Ancelotti escutou do reitor que seria, de fato, o novo treinador da Seleção Brasileira a partir de 2024. O treinador do Real Madrid, porém, segue irredutível e negando qualquer rumor ou especulação sobre um acerto para ser o novo técnico do Brasil.

