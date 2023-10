Lucas Perri e Adryelson já estiveram juntos na Seleção. Entenda!

Os alvinegros Lucas Perri e Adryelson foram convocados para a Seleção Brasileira pelo técnico Fernando Diniz nesta Data-Fifa de outubro. O goleiro esteve na lista inicial do treinador, enquanto o zagueiro foi chamado para substituir Nino, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo. No entanto, essa não é a primeira vez que Perri e Adryelson estão juntos vestindo a Amarelinha.

Em 2019 o técnico André Jardine chamou Lucas Perri e Adryelson para disputar o Torneio de Toulon, na França. Com time que contava com Matheus Cunha, Paulinho, Pedro e Douglas Luiz, o Brasil conquistou o título após vitória contra o Japão nos pênaltis. Aliás, o botafoguense Lucas Fernandes também esteve naquela equipe.

Perri e Adryelson estiveram juntos de Cláudio Caçapa na Seleção

Lucas Perri e Adryelson também estiveram com Cláudio Caçapa, ex-técnico do Botafogo, durante a disputa do Torneio de Toulon. Caçapa, atualmente no RWD Molenbeek, da Bélgica, integrou a comissão técnica de Jardine. Ele, aliás, durante o seu vídeo de apresentação ao Botafogo, citou que trabalhou com o goleiro e com o zagueiro na Seleção.

Lucio Flavio conta com a dupla em Belo Horizonte

Perri e Adryelson estarão à disposição de Fernando Diniz para a partida contra o Uruguai na terça-feira, em Montevidéu. Posteriormente, os jogadores retornarão ao Brasil para o confronto do Botafogo com o América-MG na quarta-feira, às 20h. Para contar com a dupla, a diretoria do Botafogo prepara uma logística especial. A ideia é levá-los direto da capital uruguaia a Minas Gerais.

