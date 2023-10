Palmeiras retoma treinos, e Vanderlan diz que time tem 12 finais

O Palmeiras começou a preparação para enfrentar o Atlético-MG, na próxima quinta-feira (19), às 19h, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois da folga de fim de semana, porém, o grupo reiniciou, nesta segunda-feira (16), as atividades. O elenco foi a campo e, sob intenso calor, aprimorou transições e enfrentamentos de ataque contra defesa.

Afinal, o meia Atuesta deu sequência ao processo de transição física em separado. Já o atacante Dudu fez cronograma particular com o núcleo de saúde e performance. Depois do treino, o lateral-esquerdo Vanderlan analisou o momento do Palmeiras e projetou os próximos12 jogos do time no Brasileirão.

“Claro que estamos muito chateados ainda com a derrota (eliminação na Libertadores), mas não podemos baixar a cabeça porque ainda temos 12 finais no Brasileiro. Vai ser jogo a jogo, vamos jogar todos para ganhar, assim como sempre fizemos”, afirmou o atleta, que já protagoniza sua temporada com mais partidas: 21, superando a de 2022, com 16. Ao todo, o camisa 6 soma 46 confrontos e um gol pelo profissional.

Vanderlan prosseguiu:

“Avalio minha temporada como boa individualmente. Consegui evoluir bastante, mais do que no ano passado, e já fiz mais jogos. No conceito técnico, tático, físico, meu objetivo é evoluir em todas as áreas, a cada jogo, a cada treino. Sempre melhorar”, completou.

Vanderlan analisa o Galo

Vanderlan, assim, falou ainda sobre o Atlético-MG e valorizou o fato de atuar em casa.

“Jogo no Allianz Parque é sempre difícil para o adversário. Sabemos da qualidade do Atlético-MG, sabemos como eles jogam. Será uma grande partida e vamos dar o melhor para conquistar os três pontos e seguir de cabeça erguida no Brasileiro. O campeonato só acaba na última rodada e nós ainda vamos lutar por coisas grandes este ano”, finalizou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.