Atlético tem jogadores importantes em rápida recuperação

O técnico Luiz Felipe Scolari teve boas notícias nesta segunda-feira (16) nos treinamentos na Cidade do Galo. Isso porque dois importantes jogadores estão próximos do retorno ao time do Atlético.

O volante Battaglia e o meia Pedrinho iniciaram a fase mais avançada na fisioterapia. O período de transição está entre o departamento médico e a liberação para os jogos.

Os atletas estão afastados desde o jogo contra o Coritiba, no dia 8 de outubro. Battaglia sentiu dores no joelho direito enquanto Pedrinho teve dores musculares. Os dois não entraram em campo contra o Coxa.

A tendência é que eles sejam preparados para o jogo contra o Palmeiras, na quinta-feira (19), às 19h (de Brasília), contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Além disso, no domingo (22), às 16h, contra o Cruzeiro, na Arena MRV, a ideia é ter os dois à disposição.

O departamento médico do Atlético tem ainda dois atletas. O lateral-direito Mariano e o atacante Eduardo Vargas estão afastados. O ala sofreu lesão muscular na coxa direita, enquanto o meia atacante teve entorse no joelho direito.

