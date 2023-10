Após folga, Fluminense volta aos treinos para semana intensa de Brasileirão

Depois de receber folga neste final de semana, o elenco do Fluminense volta suas atenções para uma semana intensa de Campeonato Brasileiro. A partir desta segunda-feira (16), no CT Carlos Castilho, o Tricolor busca finalizar sua preparação para o duelo contra o Corinthians, na próxima quinta-feira (19). O confronto será no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro – o último antes da decisão da Libertadores.

Por outro lado, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim quer que o clube cario-a encare o Red Bull Bragantino no Maracanã, no final de semana dos dias 28 e 29 de outubro, pelo Brasileirão. Desta forma, a atitude cria uma indisposição com a Conmebol, que conta com o estádio para a final da Libertadores, em 04 de novembro.

No entanto, a entidade tem a promessa do governo estadual (dono do Maracanã) receber o estádio e, assim, organizar a final da competição continental a partir de 23 de outubro. As partes, vale lembrar, assinaram um acordo. O Rubro-Negro, por sua vez, é administrador do estádio desde 2019 ao lado do Fluminense.

Recuperação dos jogadores

O técnico Fernando Diniz só comandará a atividade na véspera do duelo, visto que está à frente da Seleção Brasileira, que enfrenta o Uruguai na terça-feira (17), pelas Eliminatórias para a Copa de 2026. Além do duelo com o Timão, o Fluminense embarca para Bragança Paulista, onde mede forças com o Red Bull Bragantino, domingo (22), às 18h30.

Durante a Data Fifa, o Fluminense aproveitou para descansar seus jogadores, que tiveram quatro dias de folga. Dessa forma, o clube carioca acredita que esse período foi essencial para recuperar atletas, que convivem com o intenso calendário do futebol brasileiro. Essa pausa, portanto, foi importante visando a final da Copa Libertadores, contra o Boca Juniors, no próximo dia 4, às 17h.

Confira o cronograma do Fluminense