Ramón Díaz contará com reforços para enfrentar o Fortaleza

O técnico Ramón Díaz contará com reforços para a partida contra o Fortaleza na quarta-feira (18), às 21h30, em São Januário. Esses, aliás, estão saindo do departamento médico. O principal nome é o de Rossi, que se recuperou de dores na coxa direita.

Rossi não entra em campo desde a vitória do Vasco diante do América-MG por 1 a 0 no dia 25 de setembro. Assim, ficou fora das partidas contra o Santos e contra o São Paulo. Apesar de estar à disposição de Ramón, o atacante pode iniciar a partida contra o Leão do Pici no banco.

Outros jogadores que se recuperaram de problemas na coxa foram Gabriel Dias e Robson, que já treinam com o elenco cruz-maltino. O lateral-direito, no entanto, ainda não está 100% recuperado do problema. Assim, sem Puma (com a seleção do Uruguai), o titular deve ser Paulo Henrique. Outro retorno é o do atacante Erick Marcus, que cumpriu cronograma de transição.

Desfalques para Ramón Díaz

Se por um lado o técnico Ramón Díaz conta com retornos, por outro terá de lidar com a ausência de Paulinho. O meia terá de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

O Vasco deve enfrentar o Fortaleza com: Léo Jardim; Paulo Henrique (Robson), Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Marlon Gomes e Praxedes; Payet (Rossi), Gabriel Pec e Vegetti.

