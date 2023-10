Vitor Roque vai para o Barcelona em janeiro de 2024

O Athletico concordou que o atacante Vitor Roque se juntará ao Barcelona seis meses antes do previsto, ou seja, em janeiro de 2024. Isso aconteceu após uma negociação entre os dois times em julho, onde foi decidido que ele ficaria no Brasil até meados do próximo ano. Desde então, o Barcelona expressou seu desejo de tê-lo mais cedo, inclusive o treinador Xavi, e conseguiu convencer o Furacão a liberar o jogador mais cedo.

Houve uma tentativa de antecipar a transferência quando o Athletico acabou eliminado nas oitavas de final da Libertadores em agosto, mas a diretoria do clube brasileiro não permitiu. Isto porque, agora o foco da equipe é se classificar para a Libertadores através do Brasileirão.

Na última segunda-feira (15), Deco, diretor esportivo do Barcelona, veio a Curitiba para discutir a situação com o jogador e a diretoria do Athletico. Ao mesmo tempo, o ex-jogador português tratou de esclarecer que o clube catalão não terá problemas em relação ao fair play financeiro, uma vez que o limite salarial do Barça caiu significativamente.

Assim, para inscrever Vitor Roque, o Barcelona terá que vender jogadores, ajustar orçamento ou buscar novas fontes de receita, como patrocínios ou venda de ativos. Além disso, a família o brasileiro planeja viajar para Barcelona em novembro para encontrar uma moradia antes da mudança oficial em janeiro.

