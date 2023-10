Hugo Souza relembra críticas no Flamengo: ‘Esperavam mais’

Hugo Souza viveu momentos de altos e baixos no Flamengo. Afinal, conquistou títulos expressivos e também foi alvo de críticas. O goleiro acredita que as cobranças foram exageradas, mas reconhece que existia um expectativa muito alta na época.

“Tenho bons números pelo Flamengo: são 71 jogos e títulos conquistados, mas isso foi fruto de trabalho. Também tive momentos ruins e falhas como qualquer outro jogador. Comigo tudo tomou uma proporção um pouco maior, mas também porque as pessoas esperavam mais de mim. Tive de me manter forte e procurar ajuda nas pessoas que amo para chegar até aqui e fazer um bom trabalho”, declarou Neneca à ESPN.

História de Hugo Sousa no Flamengo

O goleiro se destacou nas categorias de base do Flamengo e estreou profissionalmente em 2020. O goleiro adquiriu uma sequência de jogos na época e acabou participando da conquista do Brasileirão, atuando como titular em 23 rodadas do campeonato.

Hugo Sousa também ganhou muita sequência com Paulo Sousa no começo de 2022. No entanto, as más atuações do goleiro deixaram muitos torcedores insatisfeitos. Assim, acabou se tornando alvo de vaias em muitos jogos disputados no Maracanã.

O goleiro perdeu espaço depois das críticas e acabou se tornando uma das últimas opções no gol. Apesar das cobranças, Hugo Sousa esteve presente nos últimos títulos conquistados do Flamengo. O arqueiro atualmente está emprestado ao Chaves, de Portugal, até junho de 2024.

