São Paulo sub-20 empata em amistoso com seleção russa sub-21

O São Paulo sub-20 não passou de um empate por 1 a 1 com a seleção sub-21 da Rússia sub-21, nesta segunda-feira (16). O amistoso foi no CT de Cotia. Porém, o gol são-paulino, ainda no primeiro tempo, foi do atacante Maioli, em cobrança de pênalti.

O São Paulo, afinal, atuou com um time que não está disputando o Campeonato Paulista. E também utilizou jogadores do sub-17. Entretanto, o técnico Menta, que não dirigiu o time nesta partida, valorizou o confronto contra a seleção russa. O assistente Marcos Vizolli comandou a equipe do banco de reservas.

“O nível de competição foi bem alto e enfrentamos uma equipe de uma escola muito diferente, o que sempre acrescenta na formação dos meninos. Foi uma ótima oportunidade de confronto, estamos felizes pelo desempenho da equipe”, disse o treinador.

No time titular que entrou em campo nesta segunda-feira estavam o atacante Maioli, autor do gol, o senegalês Clauvis, o equatoriano Juan Macias e o zagueiro Miranda, filho do ídolo são-paulino Miranda.

Na etapa complementar, porém, outros jogadores menos utilizados no sub-20 e atletas da categoria até 17 anos também atuaram na partida contra os russos no CT de Cotia.

Pelo Estadual, o Tricolor avançou às quartas de final – a equipe soma 15 vitórias, seis empates e apenas uma derrota. O time aguarda a definição da tabela do mata-mata.

