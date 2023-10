Terroristas matam dois torcedores suecos em Bruxelas

Pouco antes do jogo entre Bélgica e Suécia, em Bruxelas, nesta segunda-feira (16/10), pelas Eliminatórias da Eurocopa-2024, ocorreu um ataque terrorista no entorno do estádio. De acordo com a imprensa belga, atiradores, provavelmente ligados ao grupo terrorista ISIS, fizeram diversos disparos de fuzil contras centenas de pessoas que seguiam rumo ao estádio para a partida. Pelas primeiras informações oficiais, dois torcedores suecos morreram por arma de fogo.

O jogo pelo Grupo C teve os 45 minutos iniciais. Ainda no primeiro tempo, a segurança retirou as autoridades que estavam nas tribunas. Mas no intervalo, quando a partida estava 1 a 1, conforme chegaram as notícia sobre o tiroteio e as mortes dos torcedores suecos, o duelo parou. Já nas cadeiras, quase todos os torcedores estavam no celular conversando provavelmente com familiares para dar notícias. No momento em que esta matéria subiu, os atiradores conseguiram fugir, mas estavam escondidos nos arredores do estádio que foi fechado por segurança com os torcedores dentro dele.

Vale lembrar que o estádio é relaticamente próximo às sedes de diversas entidades internacionais baseadas em Bruxelas, como a OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte).

Atos dos terroristas indicam retaliação aos ataques de Israel a Gaza

Seguindo as informações, o grupo terrorista ISIS fez o atentado como forma de vingança aos ataques de Israel à faixa de Gaza. Há duas semanas o grupo Hamas, que comanda este território palestino, fez um atentado terrorista na fronteira de Israel. A ação vitimou mais de mil pessoas, incluindo quatro brasileiros que estavam numa festa rave.

Mas este jogo pelo Grupo C virou mero amistoso. Afinal, a Bélgica entrou classificada. Mas a Suécia, com a vitória da Áustria sobre o Azerbaijão, mais cedo (1 a 0), entrou eliminada. Os austríacos garantiram a vaga 2 para a fase final da Euro.

