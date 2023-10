Portugal goleia Bósnia com dois de Cristiano Ronaldo

Portugal fez mais uma vítima nas Eliminatórias da Eurocopa 2024. Nesta segunda-feira (16), o time liderado por Cristiano Ronaldo goleou a Bósnia por 5 a 0, fora de casa, no estádio Bilino Polje, em partida válida pela 8ª rodada do Grupo J da competição. CR7 marcou duas vezes, enquanto Bruno Fernandes, João Cancelo e João Félix completaram a goleada.

Dessa maneira, a seleção portuguesa manteve a melhor campanha geral das Eliminatórias até o momento, faltando apenas mais duas rodadas para o fim da competição. Portugal está com 100% de aproveitamento, 32 gols marcados e apenas dois sofridos.

Por outro lado, a Bósnia viu suas chances de classificação irem por água abaixo. A seleção está com nove pontos, e caiu para a quinta posição do Grupo J. Isto porque, com a vitória da Eslováquia sobre Luxemburgo, também nesta segunda-feira, a equipe chegou aos 16 pontos, na vice-liderança, e não poderá mais ser ultrapassada pelos bósnios nas duas próximas e últimas rodadas da competição.

Além disso, Cristiano Ronaldo chegou a nove gols em oito jogos nas Eliminatórias e é o artilheiro isolado da competição.

Bósnia x Portugal

Portugal resolveu a partida no primeiro tempo e levou uma bela vantagem de 5 a 0 para o intervalo. Antes dos 20 minutos de jogo, Cristiano Ronaldo já havia marcado duas vezes, sendo a primeira delas em cobrança de pênalti. Com amplo domínio sobre os bósnios, o ataque envolvente dos portugueses ainda resultou nos gols de Bruno Fernandes, João Cancelo e João Félix.

Na volta do intervalo, Portugal teve novas chances de ampliar, mas tirou o pé do acelerador. Com o placar garantido, o técnico Roberto Martínez fez alterações na equipe e poupou nomes como Cristiano Ronaldo e Rafael Leão. Dessa maneira, os portugueses apenas controlaram o resultado e o placar de 5 a 0 prevaleceu até o apito final.

