Ronald, do Grêmio, encara mais um desafio com a Seleção

Dos nomes convocados por Ramon Menezes para os jogos do Pan-Americano, Ronald, do Grêmio, é um dos que por mais vezes vestiram a Amarelinha. Afinal, o meio-campista disputou, apenas neste ano, o Sul-Americano Sub-20 (Brasil campeão), na Colômbia, e a Copa do Mundo da categoria, na Argentina.

Durante a preparação para a competição, que será disputada no Chile, Ronald agradeceu a confiança de Ramon por mais uma convocação. Além disso, ressaltou a força desta equipe da Canarinho.

“É muito bom estar de volta. É um prazer enorme estar representando a Seleção, e o Ramon é uma pessoa que eu gosto muito, um baita treinador, uma grande pessoa. Agradeço a ele também pela confiança”, disse Ronald à CBFTV.

“É um grupo novo, é a primeira vez que estamos jogando juntos. A gente vai treinar forte para conseguir se adaptar o mais rápido possível e, se Deus quiser, fazer uma grande competição”, completou.

Planejamento da Seleção Brasileira

A equipe de Ramon Menezes treina na Granja Comary, no Rio de Janeiro, até quarta-feira, dia que a delegação brasileira embarca para o Chile. Assim, em Santiago, sede da competição, o Brasil estreia na competição no dia 23 contra os Estados Unidos. Posteriormente, no dia 26, enfrenta a Colômbia. Por último, os brasileiros terão os hondurenhos pela frente, no dia 29.

