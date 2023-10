Holanda vence a Grécia e está quase classificada à Euro-2024

Nesta terça-feira (16/10), pelo Grupo B das Eliminatórias da Euro-2024, a Grécia recebeu a Holanda na Arena Sophia, em Atenas. O time grego sonhava com a vitória para encaminhar a segunda a classificação e a vaga à fase final da competição, que será na Alemanha. Mas, medrosa e na defesa, se deu mal. Perdeu por 1 a 0, gol de Van Dijk, de pênalti, nos acréscimos. Os holandeses, no primeiro tempo, tinham perdido uma penalidade, com Weghorst.

Com o resultado, a Holanda chegou aos mesmos 12 pontos da Grécia. Porém, tem um jogo a menos. Enquanto os gregos só jogam mais uma vez, em casa, contra a poderosa e classificada França (18 pontos), a Holanda enfrentará Irlanda (em casa) e Gibraltar (fora). Tudo indica duas vitórias tranquilas contra os rivais mais frágeis do grupo e já eliminados. E mais: em caso de igualdade de pontos, o que vale é o confronto direto e a Holanda venceu os dois jogos contra os gregos.

Holanda perde pênalti no 1º tempo, mas acerta na etapa final

A Holanda teve a bola no primeiro tempo (67%) e se aproximou muito da área grega. Porém, os gregos faziam boa marcação e praticamente anulavam o ataque holandês. Contudo, aos 27 minutos, a seleção Laranja teve tudo para abrir o placar quando Hartman levantou na área e Van Djik foi agarrado por Mandalos. Pênalti bobo. Porém, Weghorst cobrou mal, praticamente atrasou para o goleiro Vlachodimos. No fim do primeiro tempo, ficou visível a baixa produtividade ofensiva das equipes: três finalizações holandesas e uma grega.

A Grécia foi um pouco melhor no segundo tempo, mas era a Holanda que dominava as ações tanto em posse quanto em finalizações. Mas o jogo caminhava para um modorrento 0 a 0 quando Dumfries foi derrubado na área. Pênalti que Van Dijk cobrou aos 46 minutos. Dessa forma, definiu o placar em 1 a 0 e o triunfo que praticamente garante a Holanda na Euro-2024.

