Famosos fazem doações para festa da torcida do Fluminense

Não é novidade que os torcedores do Fluminense estão fazendo uma vaquinha e preparando uma festa bonita para final da Libertadores. No entanto, uma curiosidade importante é que boa parte da arrecadação vem sendo doada por personalidades famosas. A informação é do “ge”.

Festa do Fluminense

Afinal, nomes como Rafael Portugal, Magno Navarro e Fred Caldeira ficaram sabendo da vaquinha através das redes sociais e decidiram contribuir para festa. Assim, as organizadas do Fluminense esperam promover uma atmosfera especial no Maracanã.

Além de celebridades, ex-jogadores do Fluminense e familiares de atletas tricolores resolveram participar da doação. Assim, as esposas de John Arias e Germán Cano também contribuíram para festa da torcida na final da Libertadores.

Confira os famosos que doaram para festa:

Ana Clara – apresentadora e ex-BBB;

Rafael Portugal – humorista;

Marvvila – cantora e ex-BBB;

Thiago de Luca – empresário

Alejandra Ayala – esposa de Jhon Arias;

Rocio Otero – esposa de Germán Cano;

Giovana Costi – esposa de Paulo Henrique Ganso;

Luiz Henrique – ex-jogador do Fluminense

Matheus Martins – ex-jogador do Fluminense

João Pedro Salgado – influenciador

Luis Felipe Freitas – narrador esportivo;

Magno Navarro – apresentador e humorista;

Fred Caldeira – repórter esportivo.

Final da Libertadores

Aliás, as organizadas tricolores esperam conseguir R$208 mil para fazer uma bonita festa no Maracanã. No entanto, somente R$106 mil já foram arrecadados por enquanto. A expectativa é que este número aumenta nas próximas semanas. Afinal, existe uma campanha bem forte da torcida nas redes sociais.

Fluminense e Boca Juniors se enfrentam no dia 4 de novembro, às 17h, no Maracanã, pela final da Libertadores. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação antes da disputa por pênaltis. A venda de ingressos para decisão iniciou na manhã desta segunda-feira (16).

