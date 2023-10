Uruguai x Brasil: escalações e onde assistir

A Seleção Brasileira volta a campo pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026. Após tropeçar na Venezuela no último compromisso, o time comandado pelo técnico Fernando Diniz encara o Uruguai nesta terça-feira (17), às 21h no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela 4ª rodada da competição. O duelo terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e pelo SporTV, na TV fechada.

Como chega o Uruguai?

O Uruguai não faz um grande início de Eliminatórias, mas vive um processo de reformulação na equipe sob o comando do técnico Marcelo Bielsa. Dessa maneira, os uruguaios prometem dificultar a vida dos brasileiros e utilizar a vantagem de jogar em casa para tentar surpreender.

Além disso, para a partida desta terça-feira, Marcelo Bielsa não terá desfalques e poderá escalar a equipe com o que tem de melhor. A expectativa é que Arrascaeta possa aparecer entre os titulares e liderar a equipe como um dos mais experientes do time, uma vez que nomes como Suárez e Cavani não foram convocados pelo treinador.

Como chega o Brasil?

Em momento ruim no período pós-Copa do Mundo, a Seleção Brasileira vem de um empate em 1 a 1 com a Venezuela e precisa apresentar resultados melhores sob o comando do técnico Fernando Diniz. A boa notícia fica por conta do retorno de Casemiro, recuperado de dores musculares.

Ao mesmo tempo, a tendência é que a equipe tenha mudanças em relação ao último jogo. Dessa maneira, Yan Couto, Carlos Augusto e Gabriel Jesus têm boas chances de serem titulares e podem ganhar uma oportunidade contra o Uruguai.

Uruguai x Brasil

4ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo 2026

Data e horário: terça-feira, 16/10/2023, às 21h (de Brasília).

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (URU).

Uruguai: Mele; Nández, Ronald Araújo, Cáceres e Piquerez; Ugarte, Valverde e De la Cruz (Arrascaeta); Pellistri, Darwin Nuñes e Brian Rodríguez. Técnico: Marcelo Bielsa.

Brasil: Ederson, Yan Couto, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Rodrygo, Vini Jr e Gabriel Jesus. Técnico: Fernando Diniz.

Árbitro: Alexis Herrera (VEN).

VAR: Juan Soto (VEN).

Onde assistir: Globo e SporTV.

