Marquinhos destaca importância da experiência na Seleção

Um dos jogadores mais experientes da Seleção Brasileira, o zagueiro Marquinhos concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira (16), véspera da partida contra o Uruguai, pela 4ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. Durante a conversa com os jornalistas, o zagueiro do PSG destacou a importância dos veteranos em receber os jovens que buscam seus espaços dentro da equipe.

A Seleção Brasileira, que vive um período ruim após a eliminação na última Copa do Mundo, está em processo de reformulação sob o comando do técnico Fernando Diniz que, inclusive, deve promover mudanças na equipe para encarar o Uruguai. Dessa maneira, Marquinhos destacou a importância de utilizar sua experiência na Amarelinha para transmitir conforto para os novatos da equipe, como os casos de Lucas Perri, Yan Couto, Adryelson, Carlos Augusto, André e Raphael Veiga.

“Nosso papel, como jogador de mais tempo aqui, como outros fizeram comigo como Thiago, o Ney, é ajudar, deixar a molecada o mais à vontade possível para ficar tranquilo e desempenhar um excelente papel. Sabemos o quanto é difícil e o peso desta camisa. Você ver as estrelas e os ídolos te deixando tranquilo, é o melhor cenário possível. As dificuldades vão existir, mas o futebol é coletivo. Ninguém consegue nada sozinho e temos que estar sempre abertos a falar do lado positivo. É a melhor solução”, explicou o zagueiro.

Marquinhos analisa momento da Seleção Brasileira

Depois de uma estreia empolgante do técnico Fernando Diniz contra a Bolívia, o Brasil venceu com muitas dificuldades o Peru e empatou de forma decepcionante em casa com a Venezuela. Assim, a equipe é a vice-líder das Eliminatórias, atrás da Argentina, que por sua vez tem 100% de aproveitamento.

Além disso, Marquinhos comentou sobre o período em que Fernando Diniz está no comando da Seleção. Na visão do zagueiro, o time tem evoluído e buscado colocar em prática as ideias do treinador.

Uruguai x Brasil: escalações e onde assistir

“A gente tem bastante coisa a melhorar, nenhum time é perfeito. Principalmente em começo de ciclo, time se encaixando, se conhecendo. Jogo de alto nível é jogo de detalhes, detalhes fazem grande time, campeão de Copa. O famoso perde e pressiona é muito importante. O Brasil vai ter muito a bola, o controle. Mas, essa pequena porção de perder, marcar, reagir rápido, todos voltarem atrás da linha da bola. Isso fará o time crescer muito”, completou.

