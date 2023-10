Alisha Lehmann revela que famoso ofereceu R$ 550 mil por noite com ela

A jogadora de futebol com maior número de seguidores no Instagram do mundo, Alisha Lehmann, de 24 anos, revelou durante participação no podcast ‘DirTea Talk’, que recusou uma proposta feita por um famoso que ofereceu em torno de R$ 550 mil para passar uma noite com a atleta do Aston Villa, da Inglaterra.

“As mensagens vieram de uma pessoa muito conhecida. Já havíamos nos encontrado em um evento. A mensagem dizia: ‘Pagarei a Alisha US$ 110 mil para passar uma noite com ela'”, disse.

Além disso, a jogadora explicou que negou a oferta.

“Minha resposta foi ‘de jeito nenhum'”, ressaltou.

No entanto, Alisha Lehmann não revelou a identidade do homem, e tampouco passou informações que poderiam identificá-lo. Mas, a jogadora do Aston Villa disse que se trata de uma pessoa conhecida internacionalmente.

