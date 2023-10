Recuperado de fratura, Pedro Henrique fica no banco pelo Inter

O atacante Pedro Henrique, recuperado de uma fratura no braço, volta a ficar à disposição do Internacional para o jogo desta quarta-feira (18), contra o Bahia, pelo Brasileirão. O jogador ficou afastado por um mês e meio e, enfim, faz seu retorno aos relacionados da equipe colorada. Entretanto, pela falta de ritmo, ele começa no banco de reservas.

Inicialmente, Pedro Henrique já tinha condições de atuar no Gre-Nal, mas acabou poupado. Dessa forma, o jogador finalmente volta ao time e poderá entrar no decorrer da partida. Pedro teve uma fratura no antebraço esquerdo no dia 2 de setembro e realizou uma cirurgia.

O retorno de Pedro fica encaminhado dias depois do jogador ficar fora de um treinamento da equipe, embora já recuperado. Ele sofreu uma gastroenterite na última sexta-feira e não pôde treinar. Ainda assim, não preocupa para o próximo jogo. Em 2023, o atacante atuou 41 vezes, 28 delas como titular, com 10 gols marcados.

