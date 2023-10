Fernando Diniz promove mudanças na Seleção Brasileira

No último treinamento antes de encarar o Uruguai, pela 4ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026, o técnico Fernando Diniz indicou que fará mudanças na equipe titular da Seleção Brasileira. A equipe realizou atividades no Estádio Centenário, local da partida, e o treinador promoveu as entradas de Yan Couto, Carlos Augusto e Gabriel Jesus entre os 11 iniciais.

Dessa maneira, além de Danilo, cortado por lesão, Guilherme Arana e Richarlison perderam espaço entre os titulares e devem ser opção no banco de reservas. A atividade realizada nesta segunda-feira (16) contou com a presença dos veículos de imprensa que, diferente dos últimos treinamentos, puderam acompanhar o trabalho da Seleção.

Uruguai x Brasil: escalações e onde assistir

Assim, o Brasil deve ser escalado com: Ederson, Yan Couto, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Rodrygo, Vini Jr e Gabriel Jesus.

Novidades na Seleção Brasileira

Carlos Augusto vai fazer a sua estreia com a camisa da Seleção. O lateral-esquerdo de 24 anos começou sua carreira no Corinthians e, recentemente, se transferiu para a Inter de Milão após jogar no Monza, na Itália.

Por outro lado, Gabriel Jesus não tem uma oportunidade como titular desde a terceira rodada da Copa do Mundo no Qatar. Naquela ocasião, ele começou a partida contra Camarões, quando o técnico Tite decidiu descansar os principais jogadores.

