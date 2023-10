Pulgar retorna ao Flamengo e participa de treino no Ninho do Urubu

O Flamengo contou com uma presença importante no treinamento desta segunda-feira (16). Afinal, Pulgar retornou ao Rio de Janeiro e participou sem restrições da atividade no Ninho do Urubu. O volante jogou pelo Chile, mas foi suspenso da quarta rodada das Eliminatórias. Assim, voltou ao Rio de Janeiro para retomar os trabalhos no clube.

Tite e Pulgar, portanto, trabalharam juntos pela primeira vez no CT rubro-negro. O treinador chegou ao Flamengo na última semana, mas ainda não teve contato com todos os jogadores. Afinal, Arrascaeta e Gerson ainda estão com suas respectivas seleções na Data-Fifa.

O clube montou uma logística para poder contar com Pulgar nesta semana. Assim, o volante está à disposição da comissão técnica para os próximos compromissos.

Momento no Flamengo

Pulgar vinha sendo muito utilizado por Sampaoli e apresentou boas atuações nesta temporada. No entanto, Tite está começando um novo trabalho no Flamengo e pode promover alterações na escalação. Afinal, Thiago Maia e Allan também competem por uma vaga no time.

Com passagens por Bologna e Fiorentina, ambos da Itália, e Galatasaray, da Turquia, Pulgar chegou ao Flamengo em julho do ano passado e tem contrato até dezembro de 2025. O volante apresentou oscilações no começo, mas agora já está bem adaptado e vive um momento favorável na temporada.

O Flamengo entra em campo na próxima quinta-feira (19), diante do Cruzeiro, às 19h, no Mineirão, pela 27ª rodada do Brasileirão. A equipe rubro-negra está na quinta colocação, com 44 pontos.

