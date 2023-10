Paraguai x Bolívia: onde assistir, escalações, arbitragem

Paraguai e Bolívia, seleções que deixaram a desejar nas primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas parra a Copa-2026, se enfrentarão nesta terça-feira (17/10) pela quarta rodada da competição. O duelo no Defensores del Chaco, em Assunção, começa às 19h30 (de Brasília) e tem ares decisivos para os dois lados. Afinal, com um ponto e nenhum gol marcado, o Paraguai está em oitavo lugar. Vem de derrota para a Argentina por 1 a 0. Mas os bolivianos vão ainda pior: três derrotas, zero ponto e na lanterna. E perderam de forma dramática, em casa, para o Equador: 2 a 1, levando o gol da virada nos acréscimos.

Nas Eliminatórias sul-americanas, temos dez seleções que jogam em turno e returno (18 rodadas). As seis primeiras se qualificam diretamente para a Copa que será nos EUA, Canadá e México. Quem terminar em sétimo lugar disputará uma repescagem contra rivais das outras cinco confederações, em busca de uma das duas últimas vagas em aberto.

O duelo entre Paraguai e Bolívia terá a transmissão da SporTV2 a partir das 19h30 (de Brasília).

Como está o Paraguai

O técnico Daniel Garnero deve usar um esquema bem ofensivo, abortando o esquema com apenas um homem de frente e, provavelmente entrando no 4-3-3. Além disso, terá as voltas de Espínola e Villasanti, que não jogaram na derrota para a Argentina. Assim, Iván Ramírez e Júnior Alonso (ou Balbuena) vão para o banco de reservas.

Nome certo no meio de campo paraguaio, o apoiador Richard Sánchez diz que o time assimilou a derrota para os argentinos e acredita que, enfim, o Paraguai conseguirá, enfim, fazer o primeiro gol na competição e obter a primeira vitória:

“Nosso grupo está tranquilo. A derrota para a Argentina passou. Mas agora estaremos num jogo diferente. Afinal, teremos mais a bola e seremos dominantes”.

Como está a Bolívia

O treinador Gustavo Costas tem uma baixa de peso: o apoiador Arrascaita, com tendinite. Sem ele, o treinador Gustavo Costas vai de Henry Vaca. Na frente, Abrego e Marcelo Moreno formam a dupla de ataque. O técnico diz que a sua seleção está bem focado para um jogo contra um rival direto na briga pelo meio da tabela.

“Claro que estamos machucados pela derrota para o Equador, do jeito que ocorreu. Mas descansamos bastante e estamos prontos para fazer uma grande partida”, disse Costas.

PARAGUAI X BOLÍVIA

4ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas

Data e horário: 16/10/2023, 19h30 (de Brasília)

Local: Defensores del Chaco, Assunção (PAR)

PARAGUAI: Coronel; Espínola, Gustavo Gómez, Balbuena (Junior Alonso) e Espinoza; Campuzano, Villasanti, Almirón e Richard Sánchez; Sanabria e Bareiro. Técnico: Daniel Garnero

BOLÍVIA: Viscarra; Bejarano, Quinteros, Jusino e José Sagredo; Haquín, Gabriel Villamil, Ursino e Henry Vaca; Víctor Abrego e Marcelo Moreno. Técnico: Gustavo Costas.

Arbitragem: Gustavo Tejera (URU)

Auxiliares: Carlos Barreiro e Andrés Nievas (URU)

VAR: Leodán González (URU)

