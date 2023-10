Inglaterra x Itália: escalações e onde assistir

Dia de jogo grande nas Eliminatórias da Eurocopa 2024. Nesta terça-feira (17), Inglaterra e Itália se enfrentam às 15h45, no Estádio Wembley, em Londres, pela 8ª rodada do Grupo C. Em caso de vitória diante de seus torcedores, o English Team carimba o passaporte para a competição.

Como chega a Inglaterra?

Líder do Grupo C com 13 pontos, a Inglaterra pode assegurar a sua vaga na próxima edição da Eurocopa em caso de vitória nesta terça-feira. No entanto, um tropeço pode embolar a disputada chave. No entanto, o retrospecto é positivo e os ingleses têm tudo para disputar a Euro.

Além disso, o técnico Gareth Southgate terá um desfalque importante e não poderá contar com Bukayo Saka, lesionado. Mas, os craques Jude Bellingham, do Real Madrid, e Harry Kane, do Bayern de Munique, estão à disposição.

Portugal goleia Bósnia com dois de Cristiano Ronaldo

Como chega a Itália?

Em uma situação menos confortável do que a dos ingleses, a Itália precisa surpreender os donos da casa para seguir com boas chances de ir à Eurocopa. Na terceira posição do Grupo J com 10 pontos, a Itália está empatada com a Ucrânia e ambas seleções disputam a segunda vaga da chave.

No entanto, os italianos vêm de uma goleada por 4 a 0 sobre Malta, em Bari, e ficou com a vice-liderança do grupo por levar vantagem sobre a Ucrânia nos critérios de desempate. Além disso, para o jogo desta terça-feira, o técnico Luciano Spalletti conta com todos os atletas à disposição.

Inglaterra x Itália

8ª rodada das Eliminatórias da Eurocopa 2024

Data e horário: terça-feira, 17/10/2023, às 15h45

Local: Wembley, em Londres (ING)

Inglaterra: Pickford; Alexander-Arnold (Walker), Tomori, Stones (Maguire) e Colwill; Gallagher, Rice e Bellingham; Rashford, Grealish e Harry Kane. Técnico: Gareth Southgate.

Itália: Donnarumma; Darmian, Mancinoi, Bastoni e Dimarco; Locatelli, Barella e Bonaventura; Berardi, Raspadori e Moise Kean. Técnico: Luciano Spalletti.

Onde assistir: SporTV e Star+

