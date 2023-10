Fernando Diniz defende Neymar na Seleção Brasileira

O técnico Fernando Diniz saiu em defesa do atacante Neymar. Após críticas ao camisa 10 pela atuação no empate com a Venezuela, na quinta-feira, o treinador da Seleção Brasileira disse que não abre mão do jogador do Al-Hilal.

“Nenhum treinador do mundo abriria mão do Neymar com a fome que ele tem e a vontade que ele está. Uma coisa que vale divulgar são os números do Neymar, ele é o primeiro em quase todos os quesitos importantes para atacante. Primeiro em gol, assistência, participação de gol, drible, primeiro em nota do site especializado… os números explicam ele estar aqui. De novo ele foi decisivo, deu assistência. Eu já falei que o Neymar é um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro e do futebol mundial”, disse Diniz em coletiva nesta segunda-feira.

Sobre a partida desta terça-feira, contra o Uruguai, o comandante brasileiro afirmou que espera uma partida complicada. Fernando Diniz ainda aproveitou para elogiar Marcelo Bielsa, treinador da Celeste.

“Espero um jogo bastante difícil com as duas equipes procurando o protagonismo do jogo. Acho que tem as características do Bielsa, que todo mundo conhece. A minha também é. Então, teremos um jogo muito disputado. Temos que estar preparados para todas as situações. Uma delas, talvez a mais previsível, seria uma marcação mais alta e com pressão. Contra o Chile, foi pressão, mas não tão alta e tiveram protagonismo. É um time muito bem treinado, com jogadores nos principais clubes da Europa. Esperamos um grande clássico”, afirmou.

Aprendizado com a Venezuela

“A principal lição do jogo contra a Venezuela é que tínhamos um jogo extremamente controlado quando estava 1 a 0. Mas achamos que poderíamos marcar com menos concentração sem que isso causasse dano. A única bola que foi no gol, entrou. A gente teve chances de ampliar o marcador, um pouco por interferência do gramado e do calor. Se a gente tivesse tido mais consistência, teria vencido.”

Richarlison

“Eu não sou psicólogo, tenho formação em psicologia. Me interesse pelos jogadores e pelo lado humano. O Richarlison contribuiu naquilo que pôde, principalmente nos dois primeiros jogos. Ele teve chances de marcar, se tivesse entrado, mudaria o ânimo. Isso aumenta a estima, talvez ele precisasse naquele momento. Ele continua trabalhando, treinou bem e teve melhora de rendimento no Tottenham. vai estar sempre no nosso radar, já tem história na seleção, é jovem, o que está passando quase todos os jogadores passaram. Logo vai estar brilhar no mais alto nível.”

Centenário e gramado