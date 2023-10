Venezuela x Chile, onde assistir, escalações e arbitragem

Venezuela e Chile se enfrentam às 18h (de Brasília), no Monumental, de Maturín, pela quarta rodada das Eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026. A Venezuela vem embalada para este jogo em seus domínios (Maturín é a casa da seleção e esta cidade fica a 500km de Caracas). Afinal, arrancou um empate com o Brasil na rodada passada – 1 a 1 em Cuiabá – e tem quatro pontos, ocupando o sexto lugar, posição que garante vaga ao Mundial. O Chile também vem de bom resultado: 2 a 0 no Peru, em casa. Assim, tem os mesmos quatro pontos dos venezuelanos, mas estão em quinto pelo número de gols marcados (3 a 2).

Nas Eliminatórias sul-americanas, que contam com dez seleções que jogam em turno e returno (18 rodadas), as seis primeiras se qualificam diretamente para a Copa que será nos EUA, Canadá e México. Quem terminar em sétimo lugar disputará uma repescagem contra rivais das outras cinco confederações. Buscará uma das duas últimas vagas em aberto.

Onde assistir

O duelo entre Venezuelanos e chilenos terá a transmissão da SporTV a partir das 18h (de Brasília).

Como está a Venezuela

O treinador Fernando Batista não tem por tradução repetir escalações. Dessa forma, cravar o time venezuelano é uma incognita. Assim, não será surpresa se Savarino e Soteldo começarem como titular. Mas Bello, autor do golaço antológico contra o Brasil, deve ser mantido no banco.

Como está o Chile

O treinador Eduardo Berizzo diz que a Venezuela será um rival muito perigoso, pois evoluiu nos últimos anos e está surpreendendo na competição. O empate com o Brasil, em Cuiabá, na rodada passada, foi prova disso.

“A Venezuela não é aquela seleção do passado que era considerada fraca. Trata-se de um rival direto pela vaga e um time que surpreende. Afinal, fez três jogos nesta eliminatória e entrou com três esquemas diferentes. Não sei como ela jogará contra a gente. Mas estudei todas as estratégias que eles podem fazer e o Chile está preparado para qualquer uma delas” disse Eduardo Berizzo.

Principal jogador do Chile na atualidade, o volante Pulgar, do Flamengo, suspenso por acúmulo de amarelos, é o principal desfalque chileno. Em seu lugar deve entrar outro jogador que atua no Brasil, Aranguiz, do Internacional. Vidal, Catalán e Maripán, todos machucados, estão fora.

VENEZUELA X CHILE

4ª Rodadas das Eliminatórias da América do Sul

Data e local: 17/10/2023, 18h (de Brasília)

Local: Monumental, Maturín (VEN)

VENEZUELA: Romo; González, Osorio, Ángel e Navarro (Makoun); Samuel Sosa, Tomás Rincón, Yangel Herrera e Machís; Savarino (Soteldo ou Córdova) e Salomón Rondón. Técnico: Fernando Batista.

CHILE: Cortes; Matías Fernández, Gary Medel, Paulo Díaz e Gabriel Suazo; Echeverría, Víctor Méndez e Aránguiz; Valdés, Alexis Sánchez e Ben Brereton. Técnico: Eduardo Berizzo.

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza;

Auxiliares: Danilo Manis Simon e Bruno Pires

VAR: Rafael Traci

