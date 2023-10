Torcida do Fluminense esgota ingressos para final da Libertadores

Em menos de duas horas, a torcida do Fluminense esgotou as entradas para a final da Copa Libertadores. Afinal, a Conmebol liberou as vendas de 20 mil ingressos na tarde desta segunda-feira (16). A procura foi gigantesca e a fila chegou a 150 mil pessoas. Os tricolores vão ocupar o setor Sul do Maracanã.

O Fluminense resolveu dar prioridade para os sócios na final da Libertadores, incluindo aqueles que pagam os planos mais baratos. Afinal, Mário Bittencourt quer popularizar as arquibancadas do estádio na decisão.

"A ideia de popularizar o setor é uma ideia nossa, de gestão, porque achamos que o torcedor do Fluminense de menor condição financeira tem o direito de ir ao Maracanã também. Olhamos alguns planos, especialmente o do Bahia (Bermuda e Camiseta), para ter como referência”, disse Mario Bittencourt, ao portal “ge”.

O público geral poderia comprar ingressos na noite desta segunda-feira (16). No entanto, as entradas esgotaram antes do horário pré-estabelecido. Portanto, somente os sócios do clube conseguiram adquirir os bilhetes para a final da Libertadores.

A Conmebol ainda não informou quando irá liberar a comercialização de ingressos para o Boca Juniors, que também terá 20 mil ingressos para acompanhar a grande final.

Os tricolores vêm preparando uma festa bonita para o jogo. Inclusive, celebridades estão participando da vaquinha nas redes sociais. A expectativa das organizadas é receber mais de R$ 200 mil em doações.

Fluminense e Boca Juniors se enfrentam em 4 de novembro, às 17h, no Maracanã, pela final da Libertadores. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, posteriormente, pênaltis.

