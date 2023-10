Afastado, Gilberto não deve atuar mais com a camisa do Cruzeiro. Entenda

Afastado pelo Cruzeiro em decisão comunicada pela diretoria na última sexta-feira (13), o atacante Gilberto já ficou de fora do jogo contra o Cuiabá, no sábado (14), que terminou sem gols. Mas a situação já estava incontornável há algum tempo.

Gilberto já havia sido barrado na gestão do técnico Pepa. Isso, aliás, ocorreu contra o Grêmio, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Na época, o treinador não queria mais contar com o atleta.

Com a demissão de Pepa, o atacante ganhou sobrevida no clube. Zé Ricardo, ao assumir o comando, tentou recuperar e, inclusive, deu moral ao jogador em sua apresentação.

“O Gilberto, se fizermos um recorte para um tempo atrás, metade ou mais de todas as equipes da Série A estariam buscando o Gilberto para ser o centroavante. É um jogador que sabe fazer gol, tem faro de gol”, disse Zé Ricardo, na ocasião.

No entanto, nem mesmo Zé Ricardo foi capaz de sustentar a recuperação. O afastamento de Gilberto ocorreu após reunião na última semana entre a diretoria da SAF da Raposa e a comissão técnica. Ao constatarem que o jogador não conseguia mais render em campo, a permanência ficou inviável.

Gilberto foi contratado pelo Cruzeiro para ser o homem-gol. No entanto, não agradou. Aliás, passou longe de ser um artilheiro. Em 32 jogos na temporada, ele anotou seis gols, três no Campeonato Mineiro e três no Brasileirão. O último gol do centroavante ocorreu no clássico diante do América, no primeiro turno do Brasileirão, em 14 de maio.

