Argentinos rompe com Corinthians por causa de Fausto Vera

O Argentinos Juniors rompeu relações comerciais com o Corinthians por causa do volante Fausto Vera. O presidente do clube argentino afirmou, nesta segunda-feira (16), à ESPN daquele país, que não negocia com o Timão. O motivo é o atraso no pagamento de uma das parcelas pela compra do meio-campista, em 2022.

De acordo com o presidente do Argentinos, Cristian Malaspina, o Corinthians não pagou a última parcela pela compra de Vera. Na altura, o Timão fechou um acordo para pagar R$ 27 milhões ao clube argentino, mas de forma parcelada. Com as dificuldades para manter o pagamento em dia, o dirigente da equipe de Buenos Aires está insatisfeito.

Dessa forma, complica-se qualquer possível negociação entre os clubes. E o Corinthians está de olho em um promissor lateral-esquerdo do Argentinos: Santiago Montiel. O jogador de 21 anos é titular absoluto da equipe, com 41 jogos e dois gols na temporada. Ele também pode atuar como zagueiro, mas Cristian Malaspina promete jogar duro, devido ao atraso.

“Primeiro, deveriam pagar o Fausto Vera. Todas as relações comerciais estão rompidas. Eles têm uma demanda na Fifa e, se quiserem contratar, vão ter que nos pagar”, afirmou Malaspina.

